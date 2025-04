Lega Formigine: 'Violentata da un minore: serve la castrazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Esprimo la mia piena solidarietà alla donna di 66 anni aggredita ieri mattina mentre faceva jogging a Tabina. Un episodio gravissimo che scuote la nostra comunità e che non può essere tollerato in alcun modo'. A parlare è Davide Romani, capogruppo della Lega in consiglio comunale e segretario della sezione Lega di Formigine.

'Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri per il loro intervento rapido ed efficace. Grazie alla precisa descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a individuare e arrestare immediatamente il giovane aggressore. Questo dimostra quanto sia fondamentale avere forze dell’ordine presenti e pronte a garantire la sicurezza dei cittadini. È ora di dire basta. Basta con il buonismo della sinistra, basta con le giustificazioni verso chi compie atti di violenza sulle donne. La violenza è violenza, punto. E chi si macchia di questi reati va punito duramente, a prescindere dalla sua origine. Se l’aggressore è un extracomunitario, deve essere rimpatriato immediatamente e scontare la pena secondo la legge del suo Paese. Se invece è italiano, bisogna rivedere e inasprire le pene, senza esitazioni'.

'Nel caso di violenza sessuale – conclude Romani – serve un segnale forte e chiaro: io sono per la castrazione. Le donne vanno difese con i fatti, non con le parole di circostanza. A Formigine non c’è spazio per la violenza, e non c’è spazio per chi la giustifica'.