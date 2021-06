Lega Modena: 'Grazie a Bagnoli per l'ottimo lavoro svolto'

'Ringraziamo per l'impegno e per l'ottimo lavoro svolto Luca Bagnoli, che per motivi familiari e professionali ha dovuto lasciare l'incarico di responsabile di sezione di Modena'. Così Davide Romani, referente provinciale della Lega di Modena, sulle dimissioni, pubblicate in anteprima da La Pressa , del commissario individuato ad ottobre scorso. 'In questi mesi, peraltro molto complessi a causa della pandemia, Luca ha ricoperto questo ruolo, strategico, con competenza ed entusiasmo, in maniera sempre propositiva e dinamica, forte della profonda conoscenza del territorio'. La sezione rimarrà al momento in capo al referente provinciale Romani. Come detto , in pole per la successione vi è il capogruppo Alberto Bosi.