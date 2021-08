Letta: 'Massima espansione del green pass'. Ma la Ue dice tutt'altro

'Il nostro Paese deve far esperienza dei mesi scorsi. Non si può sbagliare. Noi abbiamo oggi uno strumento in più: il green pass, le vaccinazioni. Bisogna che sia esteso al maggior numero di attività, solo così noi saremo in grado di dare libertà alle attività e alle persone e quindi ripresa in sicurezza'. Ad usare queste parole è stato oggi il segretario del Pd Enrico Letta durante la pre-Agorà dem a Belluno.'A partire dalla scuola che è la grande priorità. L'impegno che dobbiamo mettere è mai più dad: i dati degli Invalsi dimostrano che disastro è stata la dad - continua Letta -. Io sono per la massima espansione del green pass'.Non solo: 'Il Green pass sarà la chiave per la salvare la stagione turistica invernale. A Ponte nelle Alpi, ho incontrato i Presidenti Nazionali dei Maestri di Sci e degli Impianti di Risalita. Bisogna subito impostare le regole e dare certezze'.Come tutto questo si concili con il regolamento Ue 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021 è di difficile comprensione. Ecco cosa afferma tale regolamento Ue: 'È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate'.