'Liceo Fanti, la destra si ricorda delle scuole solo per attaccarle'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le dichiarazioni della Lega sono l’ennesima patetica dimostrazione di come la destra si ricordi dell'esistenza della scuola pubblica solo quando deve attaccare docenti e studenti o portare avanti le sue deliranti teorie sull’“indottrinamento”. Per tutto il resto del tempo, l’unico contributo della destra alla scuola è fatto di tagli, precarizzazione e disprezzo per il ruolo della scuola pubblica in questo paese.

Sono arrivati persino al paradosso di chiedere sui social ai propri sostenitori di 'denunciare' libri scolastici sgraditi al governo (ma d'altronde la censura è un antico vizio da quelle parti), mentre giusto ieri Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale , presi dalla foga, hanno detto ad alta voce quello che sanno tutti, cioè che per loro l’antifascismo è un’idea di parte che non dovrebbe trovare posto nelle nostre scuole, non l’ideale politico su cui è nata la nostra Repubblica e che dovrebbe legare tutti i cittadini e le cittadine'. Così Emanuele Saullo, Anna De Lillo (), Matteo Silvestri e Riccardo Martino, dei Giovani Democratici.'Parlare di 'indottrinamento' solo perché in una scuola si leggono libri e si promuove il dibattito è ridicolo, ma purtroppo non sorprende: la destra ha paura di una scuola che insegni a pensare.

E così, ogni volta che un istituto affronta temi di attualità, o permette agli studenti di confrontarsi con la realtà, scatta la solita crociata contro un presunto complotto della sinistra. È da un mese e mezzo che la destra carpigiana cerca disperatamente di tirare per la giacchetta il governo nazionale, cercando di trasformare ogni pretesto in un caso politico. E la cosa più ridicola è che gli stessi che, nel 2019, esultavano per aver 'liberato la Consulta Provinciale degli Studenti dalla sinistra', ora gridano 'fuori la politica dalle scuole”, con un'ipocrisia senza limiti. Tutto ciò mentre non dicono una parola sulla vera minaccia che devono affrontare il Fanti e le altre scuole del nostro paese: i 4 miliardi di euro che il loro governo ha tagliato alla scuola pubblica e la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia e di 2.174 posti del personale amministrativo tecnico e ausiliario. Le urla della destra non sono altro che fumo negli occhi, le ennesime polemiche per nascondere il fatto che sulla scuola, come purtroppo su molti altri argomenti, la destra italiana non ha un piano se non tagliare per favorire il privato'.