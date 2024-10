Lista Fdi, la new entry Pelloni sfida la moglie del senatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

preannunciato pochi giorni fa e ora è ufficiale: il consigliere regionale uscente Simone Pelloni sarà il quarto uomo candidato nella lista di Fdi a Modena.Un nome con un curriculum importante e che porta un bagaglio consistente di preferenze al partito della Meloni. Un nome in grado di aprire le porte del partito oltre il recinto della Destra e delle strette di mano all'avambraccio, un nome che strappa consensi alla Lega (che infatti ha fatto di tutto perchè non venisse candidato nella lista della Ugolini), che copre l'area montana e pedemontana lasciata scoperta e che contribuirà certamente ad alzare le chance della lista modenese Fdi di far scattare due consiglieri. Fattori positivi ai quali si somma però un rischio rispetto ai piani predisposti da tempo dal senatore Michele Barcaiuolo.

Come si evince dai cartelli a due facce con i quali è stata tappezzata la provincia di Modena (qui), Barcaiuolo ha infatti da tempo disegnato il suo schema in vista del voto: primo obiettivo far eleggere la moglie Annalisa Arletti, secondo obiettivo far scattare il fedelissimo coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanò. Due obiettivi, in rigoroso ordine gerarchico, che la candidatura di Pelloni potrebbe far vacillare. E' vero che Fdi è un partito politicamente militarizzato, ma la corsa alle preferenze presenta sempre incognite importanti e Pelloni potrebbe risultare la sorpresa all'interno del partito, magari convogliando anche il dissenso dei tanti che, per evidenti questioni di opportunità, non hanno gradito la candidatura della consorte del leader regionale e anche quello dei candidati comprimari che hanno dovuto subire lo smacco dei manifesti 6 per 3 dedicati solo a due candidati su otto. Fattori che potrebbero contribuire ad allargare la frattura tra le due anime dei meloniani a Modena, quella rappresentata appunto da Barcaiuolo e quella guidata dalla deputata Daniela Dondi.

Un rischio, quello della candidatura di Pelloni, che Barcaiuolo ha tentato di evitare fino all'ultimo, ma la dote in termini valoriali e di consensi che l'ex sindaco di Vignola porta al partito è stata determinante per convincere i vertici meloniani a far pressioni sul senatore modenese affinchè accettasse la candidatura. Ora sarà vera sfida: il ticket Pulitanò-Arletti contro il free rider Pelloni.

Giuseppe Leonelli