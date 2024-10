Lista Pd Modena, ecco gli otto nomi: Gasparini capolista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I nomi sono quelli di Stefania Gasparini (47 anni), già assessore del Comune di Carpi, nonché presidente della Commissione nazionale di garanzia del Pd, che sarà capolista, Susan Baraccani (26 anni), consigliere comunale a Pavullo nel Frigano, presidente dell’assemblea provinciale del Pd e componente del direttivo provinciale dei Giovani Democratici, Maria Costi (64 anni) già sindaco di Formigine per due mandati, Ludovica Ferrari (41 anni) già assessore del Comune di Modena per due mandati, Gian Carlo Muzzarelli (69 anni) , già sindaco di Modena per due mandati e prima assessore regionale, Paolo Negro (51 anni), capogruppo del Gruppo ‘Liste Civiche – PD’ nell’Unione dei Comuni della Bassa Modenese, presidente dell’associazione Portobello, Alberto Rinaldi (62 anni), professore associato presso il Dipartimento di Economia di Unimore e membro della segreteria provinciale del Pd e Luca Sabattini (46 anni), consigliere regionale nel corso delle ultime due legislature.

'Questi nomi – continua Vaccari – sono frutto di un percorso di dialogo e partecipazione durato settimane, condiviso con tutti i territori e i circoli del Pd, dal quale sono emersi anche contribuiti programmatici che la Segreteria provinciale ha inviato al candidato presidente Michele de Pascale. Una lista che, se da un lato rappresenta lo spirito unitario che la segretaria Schlein e il presidente Bonaccini hanno fatto diventare la postura del Pd, insieme testimonia della capacità di esprimere il pluralismo che lo rende autenticamente democratico, e in grado di rappresentare al meglio tutte le componenti della società modenese. Crediamo che queste donne e questi uomini siano coloro che meglio potranno rappresentare la comunità modenese e le istanze del territorio in Assemblea legislativa'.