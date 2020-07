L'ufficio stampa della giunta regionale come uno schiacciasassi

Nell'ultima delibera regionale datata 9 giugno 2020 si è proceduto all''Affidamento diretto per i servizi di supporto alle attività di gestione dei profili social della regione Emilia Romagna a Tracce srl di Modena'. Parliamo di 44.530 euro (Iva compresa) pagati direttamente a Tracce per gestire i social istituzionali fino a febbraio 2021.Per avere un quadro degli investimenti della giunta Bonaccini sulla comunicazione eravamo andati a vedere le spese (riferite al 2018) della Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia Romagna diretta da Giuseppe Pace (il cui incarico è stato appena rinnovato per 121mila e 750 euro all'anno). Si trattava nel 2018 di un ufficio composto da 25 persone di cui 18 giornalisti. Oltre a Pace, vi sono un capo redattore (117mila euro di compenso, contributi compresi), 4 vice capi redattore (da 86mila a 106mila euro), 4 capi servizio, 2 vice capi servizio, 4 capi servizio, 3 redattori esperti e un redattore. Spesa complessiva annua 2 milioni e 43mila euro.Sul tema ha presentato una interrogazione Fratelli d'Italia alla quale ha già risposto il sottosegretario Baruffi.