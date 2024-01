Mezzetti candidato sindaco, Azione: 'Ora avanti senza campo largo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

chieste ieri da Modena Civica ), no al campo largo, si a una squadra coesa per dare un reale potere di innovazione e cambiamento alla città'. A intervenire in una nota è Azione Modena.'Su sicurezza, energia, sanità e protezione delle famiglie i sindaci oggi giocano con una mano e una gamba legate.

È invece con una squadra di governo forte che si potranno cambiare le regole di ingaggio e mettere Modena al centro, con scelte amministrative che rendano la nostra comunità punto di riferimento per il Paese. Un’agenda comune per il governo di Modena è quello che chiediamo a Mezzetti: rinunci alla logica fallimentare di un’accozzaglia di sigle che porterebbero inevitabilmente a un’amministrazione dei veti incrociati, un film già visto con l’Unione di Romano Prodi e che Modena non merita - continua il commissario di Azione Paolo Zanca -. Rispetto alle primarie di coalizione anche qui la nostra posizione è netta. Siamo i primi sostenitori delle primarie quando promuovono idee di amministrazione o politica, quando il loro intento è quello di coinvolgere la cittadinanza in una reale “festa democratica”,come piace dire ad alcuni. Se diventano di un mezzuccio per misurare rapporti di forza interni, quando servono a mascherare la mancanza di coraggio, sono quanto di più lontano dall’interesse delle cittadine e dei cittadini si possa istituire'.



'Azione quindi non parteciperà in alcun modo alle “eventuali” primarie di coalizione. È stato rubato fin troppo tempo al confronto e alle proposte preferendo ad essi riti e posizionamenti (complicandoli in maniera strabiliante) interni al PD, a cui riconosciamo di essere il primo partito nella città di Modena, fino ad oggi almeno, a cui va sicuramente il rispetto che merita, ma al quale non consentiamo e mai consentiremo di tirarci per la giacchetta'.