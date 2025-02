Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Modena è città maglia nera per lo smog ed è una realtà drammatica che viviamo da anni. Noi stiamo cercando di lavorare per abbassare questi livelli con minor consumo di territorio, fermando dove non è indispensabile interventi di costruzione di strade o nuovi insediamenti, ma ogni volta che ragioniamo sulla volontà di qualcuno di fare di Modena un alveare di strade ricordiamoci di questi titoli di giornale'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti interviene di nuovo con un video sui social sul tema dello stop ai progetti urbanistici della giunta Muzzarelli. Nei giorni scorsi parlando della sospensione del collegamento dello stradello San Giuliano, aveva parlato di una 'bulimia di atti da parte della giunta precedente'. Ora l'attacco sul tema inquinamento.