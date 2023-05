Modena avrà la via intitolata a Mary of Modena: Bosi dà ragione a Bosi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













, fratello del presidente della Commissione stessa, ribaltando la decisione del consiglio comunale che, pochi mesi orsono, aveva bocciato una mozione del centrodestra con lo stesso fine.'Desidero ringraziare l'intera commissione toponomastica per avere accettato la nostra proposta di dedicare una via di Modena ad una figura di spicco del nostro territorio quale fu Maria Beatrice d’Este, nobile modenese che dal 1685 al 1688 fu Regina d’Inghilterra e che passò alla storia come “Mary of Modena” - afferma Alberto Bosi -. Desidero ringraziare anche le associazione che hanno contribuito alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione della domanda alla commissione toponomastica che insieme a noi non si sono abbattute dopo la bocciatura in consiglio comunale e sono andati avanti conseguendo alla fine un risultato importante'.'Mary of Modena è stata l'unica Italiana Regina d'Inghilterra e con questa decisione conferiamo lustro ed importanza alla nostra meravigliosa città con ricadute positive in termini di turismo e arricchimento culturale della stessa comunità locale. Ricordare una nostra concittadina così illustre è molto importante ed è evidente che il nostro presente si basa sul nostro passato, che ne è la radice profonda; un passato, peraltro, che fortunatamente si esprime in tutta la sua bellezza in tante aree della nostra città'.