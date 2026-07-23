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Modena Calcio: a Benevento la prima sfida della nuova stagione

Modena Calcio: a Benevento la prima sfida della nuova stagione

Due trasferte per aprire il campionato poi prima gara in casa il 5 settembre, contro l'Avellino

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Il cammino del Modena di Daniele Galloppa nel campionato di Serie BKT 2026-27 inizierà da Benevento: i gialloblù faranno il loro esordio allo stadio Vigorito. Alla prima trasferta seguirà subito un altro impegno lontano dal Braglia, allo Zini contro la Cremonese, prima del debutto casalingo fissato per il 5 settembre contro l’Avellino.
Il 2026 dei canarini si concluderà il 27 dicembre al Braglia con la sfida al Palermo, ultima giornata del girone d’andata. Il ritorno, invece, si aprirà con il derby in trasferta contro il Cesena.
Da Benevento a Benevento: i campani saranno infatti gli avversari del Modena sia alla prima sia all’ultima giornata di campionato, l’atto conclusivo della stagione è in programma il 14 maggio al Braglia.

 

Le parole del Direttore Generale Sport Andrea Catellani, presente alla cerimonia di Ascoli: “Siamo ambiziosi come la maggior parte delle squadre al via nel campionato. Accogliamo neopromosse con grande tradizioni e proprietà importante, oltre a squadre che scendono dalla Serie A con progetti solidi. Credo che mai come quest’anno sia difficile fare pronostici”.

 

Il commento di mister Daniele Galloppa: “Sarà un avvio molto impegnativo, siamo carichi e curiosi per il debutto: partiamo in un ambiente caldo come quello di Benevento, contro un avversario che propone un bel gioco. Cercheremo di farci trovare pronti in ogni sfida”.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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