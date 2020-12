Modena, capodanno su Trc. Comune spende quasi il doppio: 120mila euro

Costerà 120mila euro l'organizzazione del Capodanno che il Comune di Modena ha affidato a Studio's e che verrà trasmesso in esclusiva in diretta da Trc. L'evento prevede la messa in onda anche di performance registrate in luoghi della cultura e dello spettacolo, oggi chiusi al pubblico per la pandemia.

Gli organizzatori dell’agenzia modenese Studio’s, a cui è affidata la realizzazione del progetto, stanno definendo in collaborazione con il Comune gli abbinamenti tra luoghi e artisti partecipanti. Oltre a Paolo Belli e Big Band, la Banda Ferri, Alberto Bertoli, Eleonora Filipponi, i Modena City Ramblers, i Nomadi, e la lista non è ancora chiusa.

Per la realizzazione dell’iniziativa il Comune ha stanziato 120mila euro complessivi, comprendenti anche la realizzazione di materiali e attività promozionali, con un contributo di 100mila euro di Fondazione di Modena. Lo scorso anno la gestione dell'evento venne affidata sempre a Studio's per 70mila euro.