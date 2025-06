Modena Civica a testa bassa contro Mezzetti: 'Progetto catastrofico'

'Leggiamo con viva sorpresa che il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, è disponibile a fare il secondo mandato. A non essere disponibile, però, se ancora non se ne fosse ancora accorto, sono la città di Modena e i modenesi, sfiniti già adesso dalla sua gestione inadeguata, dalla mancanza di una visione a lungo termine, dalle sue scelte sbagliate e dalla sua incapacità di confrontarsi e di fare rete con le realtà sociali, economiche e civiche del territorio'. Così il presidente di Modena Civica, Rosario Maragò, che riassume il pensiero degli esponenti della lista civica.

'Il suo miope progetto di fare un secondo mandato – prosegue - dimostra ancora una volta la sua incapacità di contatto con il mondo reale e quotidiano e, di sicuro, non avrà il nostro appoggio nel trascinare la città in verso questo catastrofico obiettivo. Ci auguriamo che le forze politiche che ancora appoggiano il sindaco non condividano questo suo proposito che danneggerebbe soltanto Modena e i modenesi che, invece, meritano certo di più. Ricordiamo, infine, a Mezzetti che comunque, e per fortuna, l’ultima parola non spetterà né a lui né ad altre forze politiche, ma soltanto ai cittadini. Cittadini che vogliono vedere questa città prosperare e non schiacciata sotto il peso di politiche miopi ed autoreferenziali'.