Modena, ecco i 20 componenti della segreteria Pd targata Vaccari

il neo segretario Stefano Vaccari ha composto la propria squadra, che si aggiunge ai già stabiliti Maria Cecilia Guerra, presidente della Direzione, e Valter Reggiani, tesoriere.Sono, in totale, 20 componenti (oltre al segretario), 9 donne e 11 uomini, con età comprese tra i 28 e i 72 anni, di cui 9 facenti parte della precedente segreteria.A completare l’organigramma saranno i tre vicesegretari Alberto Bellelli, con deleghe a organizzazione e iniziativa politica, Fabio Poggi, programma elezioni regionali 2024 e Stefania Grenzi, che seguirà la formazione politica.

Gli altri componenti della Segreteria sono Massimo Paradisi (enti locali e politiche di area vasta), Anna Baldini (comunicazione), Giorgia Rabitti (Feste dell'unità), Carmelo De Lillo (sicurezze), Loredana Ligabue (welfare, salute), Nicolò Guicciardi (transizione digitale), Andrea Ghiaroni (tesseramento, 2x1000), Serena Lenzotti (cultura), Matteo Manni (aree interne), Silvia Cantoni (circoli), Alessandro Poggi (economia e lavoro), Silvia Righi (Europa e affari internazionali), Luca Prandini (transizione ecologica), Francesca Silvestri (Terzo settore, associazionismo e sport), Vittorio Saguatti (legalità), Monica Lusetti (Scuola) e Alberto Rinaldi (Università).

A coordinare la segreteria sarà invece Filippo Molinari.

A questi si aggiungono i coordinatori di zona Marcello Mandrioli (anche responsabile Festa provinciale), Giorgio Bonini, Andrea Ghiaroni, Simone Silvestri, Daniela De Pietri, la portavoce della Conferenza delle donne Patrizia Belloi, il responsabile dei Giovani Democratici Matteo Silvestri e la Segretaria di Modena città Federica Venturelli.





'Voglio ringraziare tutte e tutti coloro che hanno accettato l’invito a entrare a far parte della nuova Segreteria – commenta Stefano Vaccari – perché si tratta di un incarico impegnativo, che richiede intelligenza, passione e capacità di operare in gruppo. Ora ci attendono diverse sfide davvero importanti, sia per il Paese, come la battaglia contro l’autonomia differenziata, che per la Regione, con la campagna elettorale e l’elezione di novembre, che per il partito, con la campagna per il 2x1000 e l’incontro con le nuove generazioni, delle quali occorre stimolare in modo massiccio la partecipazione, perché saranno loro il futuro del Partito Democratico e del centrosinistra del territorio. Siamo già al lavoro, e il primo banco di prova sarà la Festa provinciale all’Ippodromo di Modena: diamo appuntamento lì a tutto il popolo democratico per ritrovarci, confrontarci e fare comunità insieme'.