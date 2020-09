Modena, ecco quanto si ridurrebbe l'inquinamento col progetto metro

'Il Comune di Modena dispone da tempo di un progetto definitivo, elaborato da ATCM nel 2003, per una Metrotranvia che darebbe finalmente una risposta adeguata al problema del trasposto pubblico in città. Offrirebbe inoltre la possibilità di collegarsi alla ferrovia Modena-Sassuolo nonché ad altri assi ferroviari da attivare in provincia. Un progetto che ha tutte le caratteristiche ambientali per accedere al recovery fund europeo e quindi potrebbe aspirare da subito a questo finanziamento'. Così Modena Volta Pagina torna sul progetto Metrotramvia già presentato poche settimane fa.

'I vantaggi in termini di mobilità sarebbero un decisivo sollievo a una città permanentemente intasata dal traffico privato. Ulteriori rilevanti vantaggi sarebbero quelli ambientali e di tutela della salute esaltati oggi dalle preoccupazioni indotte dal Covid-19. Per tutti i principali inquinanti, infatti, la riduzione prevista delle emissioni annue è superiore al 10%. Mettendo a confronto lo studio della Metrotranvia con i risultati previsti dal PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) recentemente approvato, notiamo ulteriori vantaggi molto significativi:

• ossidi di Azoto (NOX) metrotranvia ‐11,2% PUMS ‐5,4%

• particolato (PM10) metrotranvia ‐11,9% PUMS ‐5,5%

• biossido di Carbonio (CO2) metrotranvia ‐10,8% PUMS ‐4,9%

• monossido di Carbonio (CO) metrotranvia ‐12,1% PUMS n.d.

• composti organici volatili (VOC) metrotranvia ‐11,9% PUMS n.d.

Il PUMS che pur prevede investimenti sulla rete viaria, sulla rete ciclabile e sulla rete pedonale per un totale di circa 208 milioni di euro, dichiaratamente non affronta il tema del trasporto pubblico, le cui carenze stanno mettendo a rischio anche la ripresa della scuola. Queste carenze lo rendono comunque inefficiente e insufficiente, quindi non in grado di rappresentare un'alternativa alla Metrotranvia, ma il suo logico complemento - chiude Modena Volta Pagina -. Proponiamo all’Amministrazione Comunale di investire sul trasporto pubblico con questo progetto comunale che ha tutte le caratteristiche per rientrare nel Recovery Fund, e che doterebbe la città di Modena di un trasporto pubblico veloce ed efficiente, con evidenti vantaggi sia sulla qualità dell’aria che sulla qualità della vita. Un’esigenza a cui il PUMS non risponde e alla quale non è ancora stata data risposta. Non si comprende perché non si valuti l’opportunità di candidarci subito ai prossimi finanziamenti europei del Recovery Fund sui quali invece in Comune domina il silenzio'.