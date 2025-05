Modena: ex Amcm, stangata parcheggio: ecco le tariffe

Entra a regime, come annunciato , il sistema tariffario del parcheggio seminterrato sotto piazza Fratelli Panini al Parco della Creatività, il comparto ex Amcm dove è ormai quasi concluso l’intervento di rigenerazione urbana. Le tariffe in struttura, gestita come il resto della sosta a pagamento in città da Modena Parcheggi, diventano pressoché le stesse del Parcheggio del centro ma, per i possessori di Ztl plus, la sosta in struttura rimane gratuita e, per i residenti di via Peretti e traverse, viene attivato il miniticket annuale o mensile “Margini esterni ex Amcm”.Con l’apertura del punto vendita “Sigonio” di Coop Alleanza 3.0 nell’ex filovia, si è concluso il periodo di regime transitorio del parcheggio in struttura seminterrata, di cui la cooperativa è proprietaria insieme al Comune compartecipando alle spese di gestione. A dicembre 2023, dopo l’apertura del parcheggio, infatti, l’Amministrazione ha deliberato che, in attesa del completamento della parte di competenza privata del comparto, gli stalli in struttura, così come quelli a raso nel comparto, sarebbero stati ricondotti transitoriamente nella zona tariffaria “Margini esterni”.La nuova tariffa della sosta, uniforme su tutti gli spazi, come da previsione iniziale ha un valore pressoché assimilato al regime tariffario vigente presso il Parcheggio del centro, con tariffazione serale e notturna ridotta, al fine di garantire opportuna rotazione diurna degli utenti della attività commerciali presenti, assicurando al contempo costi accessibili nelle ore serali/notturne ai fruitori delle attività culturali.Nel dettaglio, la sosta in struttura, nelle ore diurne (8-20), sarà pari a 1,50 euro all’ora, mentre quella nelle ore notturne (dalle 20 alle 8) sarà di 0,40 euro all’ora. La sosta a raso nell’area del comparto rimane invece “Zona margini esterni”, pari a 0,70 euro all’ora.I residenti e domiciliati in centro storico possessori di abbonamento Ztl plus, per tutto il 2025, potranno sostare gratuitamente nell’area del Parco della Creatività, sia nell’area di sosta in superficie sia nella struttura interrata.Per i soli residenti e domiciliati in via Peretti, via Matilde di Canossa e via Scapinelli, in attesa della prossima riqualificazione degli stalli di sosta nella via che porterà a una nuova disciplina di tutta l’area, per la sosta in struttura seminterrata viene istituito il miniticket annuale e mensile “Margini esterni ex Amcm”, rispettivamente di 120 euro all’anno e di 12 euro al mese.