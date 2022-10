Modena, fiaccolata per la Pace e no alla Nato. Parroco cita Wojtyla

'Mai più la guerra'. E' l'appello lanciato questa sera dal parroco della chiesa di Sant'Agostino di Modena, don Tommaso. Parole pronunciate durante la fiaccolata per la Pace promossa da Italia Sovrana e Popolare e Ancora Italia.'Io appartengo a quella generazione che ha vissuto la seconda Guerra Mondiale ed è sopravvissuta. Ho il dovere di ricordare a tutti i giovani, a quelli più giovani di me, che non hanno avuto quest’esperienza: Mai più la guerra!' - disse il Pontefice al famoso Angelus del 16 marzo 2003. Don Tommaso ha voluto richiamare proprio quell'appello, alla vigilia della giornata dedicata a San Giovanni Paolo II, nella fiaccolata di questa sera.'Fuori l'Italia dalla Nato', 'Basta Armi', 'Basta Sanzioni' gli slogan gridati dai partecipanti, circa un centinaio, che si sono trovati in piazzale Sant'Agostino per poi procedere fino a Largo Porta Bologna.