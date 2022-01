'Modena, fiere in pandemia: Comune nemmeno garantisce bagni chimici'

Continua a far discutere la scelta dell'amministrazione comunale di Modena di organizzare nonostante il picco della emergenza pandemica, le fiere frequentatissime di Sant'Antonio e San Geminiano. Dopo il secco no di sindacati confederali (Cisl e Cgil), sindacato di polizia locale (Sulpl) e forze di sinistra (Modena Volta Pagina) ad aggiungere un altro tassello sul muro delle critiche alla giunta guidata da Giancarlo Muzzarelli sono i baristi del centro. In vista della prima fiera di lunedì, a farsi portavoce della protesta è il titolare della Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro, Stefano Bellei. 'L'amministrazione comunale non ha previsto l'installazione di bagni chimici a servizio di partecipanti e ambulanti - spiega Bellei -. E' una gravissima carenza che dimostra la scarsa attenzione del Comune verso gli esercenti già piegati dalle restrizioni imposte con la dichiarata intenzione di contenere i contagi.