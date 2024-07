Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la squadra di fiducia del sindaco di Modena, è tempo di fotografarne i compensi.In attesa di definire lo staff dell'ufficio stampa, al momento rinnovato tre mesi (compreso l'ex portavoce) in vista di un concorso per giornalisti, con una delibera di giunta sono state fissate le retribuzioni di Roberto Solomita come capo di gabinetto, di Gabriele Cirelli come media social manager, di Giusi Marcante come portavoce e del capo della segreteria politica del sindaco, Antonio Marino.'Il sindaco ha chiesto di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del proprio mandato - si legge nella delibera di giunta - da impiegare alle sue dipendenze presso il Gabinetto del sindaco, segreteria particolare e per lo svolgimento delle funzioni di portavoce, indicando i nominativi delle persone di fiducia da assumere e il trattamento giuridico ed economico contrattuale da applicare e precisamente i signori Solomita Roberto, Cirelli Gabriele, Marino Antonino e Giuseppina Marcante'.

è stato inquadrato nell'area 'Funzionario ed elevata qualificazione'. Per lui si parte da un compenso base di 23.212 euro lordi all'anno ai quali si somma un importo lordo annuo di indennità ad personam sostitutiva del salario accessorio pari a 38mila euro. Per un totale di 61mila euro. 'L'emolumento è stato calibrato in considerazione della complessità delle attività legate alle funzioni e agli impegni istituzionali posti a capo della figura di Capo di Gabinetto, tenuto conto che lo stesso deve coadiuvare il Sindaco nelle funzioni politiche e istituzionali e nelle attività di indirizzo e controllo attribuite da Statuto e Regolamenti' - si legge nella delibera.Stesso inquadramento peral quale però va una indennità ad personam inferiore (10mila euro), per un totale di 33.212 euro.è stato inquadrato invece nell'area Istruttori, così come. Per entrambi identico trattamento economico: stipendio base di 21.392 euro lordi all'anno ai quali si sommano 12.500 euro lordi come indennità, 33.800 euro in tutto.