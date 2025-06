Modena, il Comitato cittadini: 'Quali sono i risultati dell'assessore Camporota?'

'L’assemblea del 12 giugno 2025 ha visto oltre 200 cittadini riempire la Palazzina Pucci per raccontare episodi di micro-criminalità, degrado e disagio sociale, chiedendo soluzioni concrete. La grande partecipazione – e non le presunte affiliazioni politiche – ne certifica il carattere civico. È davvero un peccato che aver lasciato la libertà di parola a tutti i cittadini presenti in sala venga strumentalizzato per dire che l'assemblea aveva un'impostazione politica. Ne siamo davvero rammaricati, i residenti diventano politici solo quando conviene? La nostra paura è che ancora una volta si offenda il senso civico dei cittadini strumentalizzando il problema allo scopo di ignorarlo'. A parlare sono Mattia Meschiari, Liliana Ferrari e Camillo Po del Comitato 'Modena merita di più'.'Da parte nostra il messaggio è chiaro: Nessuno scontro con il Sindaco, la sala era aperta a tutti. Perchè non si è presentato nessun esponente della giunta? La priorità è l'emergenza che riguarda tutti noi cittadini. La battaglia per la legalità non ha colore politico. Raccoglieremo presto un elenco di proposte e chiederemo un incontro per collaborare assieme. Per il bene di tutti. Poi starà a chi ci amministra dimostrare la volontà e l'impegno al cambiamento. In caso contrario gli eventi di protesta e il malumore aumenteranno a dismisura.Purtroppo la città è talmente in difficoltà da esser giunta a un punto di non ritorno. La richiesta di dimissioni dell'assessore Alessandra Camporota? I cittadini non contestano la persona, ma l’efficacia delle politiche finora messe in campo. Chiediamo un cambio di passo, se Diego Lenzini e Martino Abrate sono soddisfatti del suo operato ci facciano conoscere i risultati concreti dell'ex Prefetto dopo un anno di lavoro. A proposito di eventi civici, come hanno inquadrato Lenzini e Abrate, gli organizzatori del corteo per la sicurezza flop del 22 febbraio scorso? Espressione del civismo o espressione del PD? Non ricordiamo comunicati ad hoc di PD e AVS. Corteo che ebbe anche l'appoggio dell'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli' - chiude il Comitato promotore “Modena Merita di Più!”.