Modena, il Sulpl: 'Scomposto attacco agli agenti da M5S e Mvp'

'In riferimento all'intervento di Potere al Popolo, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Modena Volta Pagina, senza entrare nel merito delle decisioni assunte dalla Giunta comunale, la quale ha trasferito la gestione di alcuni nidi alla Fondazione “Cresciamo”, che resta comunque totalmente pubblica, troviamo alquanto anomalo che tali partiti e associazioni non abbiano argomenti più appropriati per sostenere le loro rivendicazioni, che coinvolgere impropriamente i lavoratori della Polizia Locale'.Così in una nota la il Sulpl, il più rappresentativo sindacato della Polizia Locale italiana replica alla presa di posizione di stamattina di Modena Volta Pagina, M5S, Rifondazione Pap.'Inutile, precisare che gli standard obbligatori di agenti previsti dalla legge regionale Emilia Romagna non siano stati raggiunti anche se l’amministrazione comunale non ha trascurato le assunzioni nella Polizia della città, la quale, in particolare nell’ultimo anno ha concorso efficacemente a contenere la grave situazione creatasi con la pandemia tutelando fortemente la comunità - continua il Sulpl -. Lavoratori, sempre presenti sul territorio, che hanno garantito l’attività complessa di controllo, del rispetto delle regole del vivere civile e di mantenimento della coesione sociale con una presenza di 365 giorni all’anno h24 e che dovrebbero, invece, essere riconosciuti per l’attività profusa mettendo da parte le proprie ideologie'.