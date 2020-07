Modena, la Fondazione crea un posto ad hoc per l'ex assessore Mezzetti

La Fondazione Modena Arti Visive (l'ente di proprietà al 100% della Fondazione Cassa di Risparmio e fondato da Comune di Modena e Fondazione stessa) crea un posto ad hoc per l'ex assessore regionale alla cultura, non rinnovato da Bonaccini, Massimo Mezzetti.Mezzetti dal primo settembre sarà infatti il nuovo responsabile di progetto, rapporti istituzionali e sviluppo di Fondazione Modena Arti Visive. 'Il Consiglio di amministrazione di Fmav, confermando l’alto grado di apprezzamento per il lavoro svolto dai tre direttori responsabili, ha inteso migliorare ulteriormente l’organizzazione dell’ente assegnando a Mezzetti un incarico di collaborazione di due anni, con decorrenza al primo settembre 2020, per rafforzare le relazioni istituzionali a sostengano della struttura operativa' - si legge in una nota. 'Il suo mandato, supportato dalla piena fiducia per la competenza maturata, si concentrerà sullo sviluppo di alcune attività specifiche riconducibili alla promozione dell’integrazione con le altre realtà culturali locali, regionali e nazionali, in termini strategici e progettuali, oltre alla progettazione di iniziative in coordinamento con AGO e con le altre realtà del territorio, che propongano anche nuove forme di offerta culturale. Sul profilo più istituzionale invece l’impegno si concentrerà sullo sviluppo dell’attività di comunicazione di FMAV, anche in coordinamento con altri soggetti istituzionali e sul supporto alla individuazione e costituzione del comitato scientifico, in coordinamento con AGO'.

“Ringrazio in primo luogo il Presidente Lugli per la fiducia che mi ha accordato chiedendomi di far parte di questa squadra – ha commentato Mezzetti – e assicuro che il mio lavoro sarà improntato secondo la direzione indicata dall’assessore Bortolamasi: condivisione, coordinamento e cooperazione”.