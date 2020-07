Incarico ad hoc per Mezzetti, un curriculum da uomo di partito doc

Fa discutere in città la scelta della Fondazione Cassa Risparmio di Modena di arruolare con un incarico ad hoc, l'ex assessore regionale Massimo Mezzetti all'interno della direzione della Fondazione Modena Arti Visive. Al di là delle critiche politiche arrivate dall' ex presidente Legacoop Roberto Vezzelli , è opportuno ricordare qual è il curriculum maturato dallo stesso Mezzetti.Un curriculum che, a parte una brevissima esperienza di contabile in azienda (dal 1981 al 1983) è prettamente politico.Con il diploma del Liceo scientifico come titolo di studio, l'oggi 58enne Mezzetti è stato nella segretaria Fgci di Roma e Nazionale (dal 1983 al 1989), segretario Fgci Emilia Romagna (dall'89 al 91), segretario cittadino del Pds (dal 91 al 95), assessore alla cultura in Comune a Modena (1995), segretario provinciale Pds (1996-2001), dal 2000 al 2010 consigliere regionale Emilia Romagna, dal 2010 componente coordinamento Sel Emilia Romagna, da maggio 2010 fino a gennaio 2020 assessore regionale alla cultura.