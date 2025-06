'Modena merita di più': domani l’assemblea pubblica per la sicurezza in città

Davanti al degrado urbano e all’insicurezza diffusa in aumento un gruppo di cittadini e comitati modenesi ha lanciato “Modena merita di più!”, un’assemblea pubblica pensata per raccogliere idee, proposte e soluzioni concrete su temi di strettissima attualità come degrado urbano, spaccio nei parchi, baby gang e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L’incontro si terrà domani, giovedì 12 giugno, alle 21 presso la Palazzina Pucci a Modena. Con ingresso libero.

L’assemblea si aprirà con degli interventi brevi, seguiti da un dibattito aperto al pubblico. Al centro: sicurezza e legalità con più presidio territoriale; recupero dei parchi per contrastare spaccio e degrado; fenomeno baby gang: strategie di prevenzione e intervento per il disagio giovanile; gestione minori stranieri non accompagnati: approcci per un’accoglienza responsabile e integrata.

'La situazione a Modena è molto grave. I continui episodi che hanno visto protagoniste le baby gang armate di coltelli, la violenta rapina ad un tabaccaio alla Fossalta, lo spaccio h24 sotto gli occhi di tutti e il forte aumento di consumo di crack, confermano che la soglia di tolleranza è stata superata. Il contrasto a questi fenomeni è insufficiente. L'illegalità è sempre più diffusa. Servono risposte immediate e credibili - dichiara il Comitato promotore -. Non vogliamo limitarci alla denuncia: desideriamo costruire, insieme, una piattaforma di proposte praticabili e condivise. Non siamo soddisfatti dell'operato dell'amministrazione comunale, questo incontro deve servire da sprone al sindaco e alla sua maggioranza per un deciso cambio di marcia'.