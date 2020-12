Modena, minori stranieri non accompagnati: maxi rinnovo da 3,8 milioni

Il Comune di Modena con una recentissima determina ha rinnovato i contratti di servizio per l'accoglienza residenziale di minori stranieri non accompagnati, un tema oggetto nelle settimane scorse di una polemica anche per la scoperta, proprio da parte de La Pressa, di un vademecum in arabo per sedicenti minorenni ( qui l'articolo ).Ebbene l'amministrazione comunale ha rinnovato fino al 2022 i contratti con gli enti che si occupano dell'accoglienza dei minorenni o sedicenti tali ( qui i dati sulla dimensione del fenomeno) prorogando per 24 mesi i singoli accordi con Consorzio Gruppo CEIS, Fondazione San Filippo Neri, Fondazione Orione 80 e Caleidos Cooperativa Sociale.Ecco come vengono ripartiti in due anni 3 milioni e 870mila euro.1.194.207 all'anno di cui 900.000 euro finanziati con mezzi statali a valere sul fondo nazionale minori stranieri non accompagnati,388.360 all'anno76.7500 euro all'anno275.940 euro all'anno.