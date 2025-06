Modena, è morto a 88 anni l'ex presidente della Provincia Giuseppe Nuara

'A pochi giorni dalla scomparsa di Saverio Aprea, ci lascia Giuseppe Nuara, un riferimento per noi amministratori, che ha guidato con lungimiranza e coraggio la provincia di Modena negli anni 80. Ai suoi familiari e ai suoi affetti vanno le nostre più sentite condoglianze'.

Con queste parole, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta la scomparsa a 89 anni di Giuseppe Nuara, figura riferimento nella politica del territorio modenese. Nuara, che in seguito alle elezioni amministrative del 1980, venne eletto nel Consiglio provinciale di Modena, che a sua volta lo nominò Presidente della Provincia, si contraddistinse per numerose iniziative a favore dei cittadini, tra cui la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto dell'Irpinia del 1980, al convegno 'Conoscere il terremoto' del 1981 e al convegno 'Noi e i rifiuti' del 1983 e alla presentazione della relazione sullo stato dell’ambiente.

Inoltre, durante il suo mandato furono realizzati il primo tratto della 'Superstrada Fondovalle Tiepido - Asse nord-sud Nuova Estense' (divenuta poi Strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero nel 1988) e il completamento della Fondovalle Panaro, quale naturale prolungamento verso la montagna della Panaria Bassa, l'altra importante arteria costruita dalla Provincia negli anni 1960.

Per Braglia 'l’esperienza di Nuara alla guida della Provincia, ci ricorda l’importanza di questo ente, che anche negli anni della sua presidenza, seppe interpretare al meglio i cambiamenti del nostro tempo e coglierne i bisogni, le aspettative e le speranze'.