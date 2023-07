'Modena non si difende cercando furbescamente di ottenere più denaro possibile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













deputato Stefano Vaccari all'indomani del suo attacco sulle richieste di risorse per la ricostruzione post-alluvione, che poco hanno a che vedere con i recenti fatti metereologici 'Sono rimasto basito, leggendo le richieste di rimborso per l’emergenza alluvionale, pervenute dalla mia città: lavori che evidentemente nulla centrano con l’alluvione, come il milione e duecentocinquantamila euro richiesto per il Palazzo Comunale, i centotrentamila euro per il lucernaio della sede della Polizia Locale o quelli per le infiltrazioni in varie polisportive.Nessuno è voluto entrare nel merito di queste mie esternazioni, forse perché avevo colpito nel segno denunziando queste incongruenze: la furbizia, nella sua accezione negativa, non appartiene a me, nè al partito di cui faccio orgogliosamente parte. “Chi ha il sospetto ha il difetto”, dicevano i nostri vecchi, e forse non avevano tutti i torti - afferma Barcaiuolo -. Non mi si può accusare nemmeno di operare nell’interesse del Governo anziché del mio territorio, poiché è per la mia città e per la mia provincia che ho condotto le mie battaglie più sentite, da consigliere comunale un tempo, da consigliere regionale poi, ed ora come senatore. Modena ha bisogno che venga data voce alle sue difficoltà e alle sue contraddizioni, alle sue mancanze.

Ed è così facendo che sono arrivati i nuovi 23 agenti in Questura, dopo decenni di tagli sinistri, così le nuove autoscale ai Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna che permetteranno di garantire a Modena una presenza quasi fissa della seconda scala. Allo stesso modo si può dire delle infrastrutture, dove a breve verranno rese note le novità da parte del Ministero competente'.



'Una narrazione palesemente distorta, quella operata dal vostro schieramento politico, anche quando riempite pagine di giornali lamentando ritardi dell’Esecutivo totalmente inesistenti. Vi siete fatti pressoché pregare per consegnare a Roma la lista dei danni e le relative richieste di rimborso: avreste voluto un assegno in bianco sulla fiducia? Non funziona più così. La struttura commissariale, avuta la documentazione richiesta alla Regione, è finalmente stata nominata e ha da subito iniziato a lavorare. L’obiettivo sarà risarcire il 100% dei danneggiati dell’alluvione di maggio, al contrario di quanto avvenuto per il terremoto del 2012, che dopo 11 vede una struttura emergenziale ancora aperta, al contrario dell’alluvione del 2014 a Bastiglia e Bomporto, o di quella di Nonantola del 2020 - chiude il senatore Fdi -. Per risarcire il 100% dei colpiti però è necessario che tutti siano onesti, senza ingigantire le richieste come fosse una lista della spesa che tanto nessuno pagherà. Avanti, dunque, per la difesa e la tutela della nostra città, ma in modo limpido e trasparente, perché se la furbizia qualche volta può aiutare, sul lungo periodo ha un solo effetto: renderci completamente inaffidabili agli occhi di chi Governa, di qualunque colore esso sia'.