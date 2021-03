'Modena peggiore per contagi? Colpa non della politica ma della gente'

Il comunicato del direttore generale , dottor Claudio Vagnini è stato misurato, umano e assolutamente non destabilizzante. Lo si vuole capire che occorre svuotare, non riempire gli ospedali? Lo si vuole capire che la gente, soprattutto i giovani si sono comportati fino a ieri come se si sentissero degli immortali? Ma dov'è tutto questo bisogno di assembramenti, bevute, fumate di fianco al Duomo, alla Pomposa, in Via Farini, come se fosse l'ultimo giorno sulla Terra?Si può protestare contro la Dad che ha la sola colpa di non farli socializzare? La colpa non è della politica o del Dg dell'Azienda ospedaliera, la colpa è della gente, dei giovani, dei no Vax ai quali andrebbe detto che se non si vaccinano, moriranno.L'importante è non contagiare e far morire chi ha capito che con questo virus non si scherza. Ancora per svuotare gli ospedali bisognerebbe potenziare il territorio i medici di Medicina Generale con telemedicina e presto.E questo Draghi l'ha capito subito. Basta polemiche, cominciamo a capire cosa fare: vaccini, distanziamento, mani pulite, aria pulita fuori e dentro, ricerca, potenziamento della digitalizzazione che vuol dire E-Health, M-Health.Se Modena e l'Emilia sono fra le peggiori in Italia, non è colpa né del sindaco, né dei direttori degli ospedali e delle Asl, è colpa della gente che non accetta di rinunciare a stare insieme, molto di più, che in epoca pre-Covid, un bisogno improvviso e universale di 'vogliamoci tutti bene'. Passerà ma solo con queste armi. E ci saranno altri virus, altre pandemie perché abbiamo voluto la globalizzazione. Perché la Sardegna d'inverno è bianca e ad agosto era bordeaux?