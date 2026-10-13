Modena, piano per traslocare il Policlinico a Baggiovara: Gargano dice no, da Baldino un ‘no comment’

‘Il Pronto Soccorso del Policlinico non si tocca. E solo l’ipotesi di una sua chiusura è, per quanto mi riguarda, inaccettabile. Da sindaco di Castelfranco Emilia, non reputo fondata questa informazione e respingo con assoluta fermezza un’ipotesi di questo tipo. Basta ricordare il lavoro straordinario svolto nei mesi scorsi, a cui attivamente ho partecipato in rappresentanza dell’Unione del Sorbara, sulla riorganizzazione del sistema provinciale dell’emergenza-urgenza. Un percorso serio, costruito insieme ai professionisti della sanità, il cui contributo è stato fondamentale, e condiviso nelle sedi istituzionali competenti. In quel disegno, i Pronto Soccorso del Policlinico, riferimento fondamentale per l’area est della nostra provincia, e di Baggiovara rappresentano entrambi punti cardine del sistema’. A usare queste parole è il sindaco Giovanni Gargano a commento della notizia, pubblicata da La Pressa, secondo cui i vertici Ausl e Aou starebbero lavorando a una progressiva dismissione del Policlinico con conseguente trasloco e potenziamento dell’ospedale di Baggiovara.
Un piano del quale si discute da tempo e che avrebbe trovato una accelerazione nelle ultime settimane. A sostenere il progetto pensato dal Dg Ausl Mattia Altini sarebbe la stessa Regione Emilia Romagna con l’assessore Fabi e anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, nel suo ruolo di presidente Ctss avrebbe dato il consenso.
’Pensare oggi di chiudere il Pronto Soccorso del Policlinico significherebbe mettere in discussione quel lavoro, contraddire le scelte appena condivise e rischiare di compromettere gli equilibri dell’intera rete dell’emergenza-urgenza. Una vera e propria schizofrenia organizzativa. Ho piena fiducia nel metodo di lavoro adottato fino a oggi dai direttori generali del Policlinico e dell’Azienda USL e dai loro staff: un metodo fondato sui dati, sulle valutazioni scientifiche e sul confronto con i professionisti, prima che le scelte arrivino in Conferenza territoriale sociale e sanitaria e vengano condivise dai sindaci. È proprio questo metodo che deve continuare a guidarci, senza fughe in avanti, ipotesi improvvisate o annunci che rischiano di generare allarme tra i cittadini e incertezza tra gli operatori. Per queste ragioni, rimando fermamente al mittente l’ipotesi di una chiusura del Pronto Soccorso del Policlinico’ - chiude Gargano.
Intanto - mentre in redazione sono giunte conferme a questo piano, già presentato a diversi primari ospedalieri - dalla Azienda ospedaliera di preferisce non rilasciare dichiarazioni. A precisa richiesta, il direttore generale Aou Luca Baldino ha fatto sapere di non commentare la notizia.
g.leo.