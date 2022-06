Modena, polo logistico Conad: si riparte con le osservazioni

Sarà ripubblicato e soggetto a un nuovo periodo di raccolta delle osservazioni il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Civ & Civ a Modena, con ampliamento dell’attuale polo di Conad e di Parmareggio, un progetto modificato con un ridimensionamento del polo logistico previsto in una prima fase.Viste le integrazioni progettuali presentate, in sostanziale variante al progetto precedente, i tecnici responsabili del procedimento hanno infatti valutato l’opportunità di ripubblicare per 60 giorni, a partire da mercoledì 6 luglio, sul Burert e all’Albo Pretorio del Comune il nuovo progetto ( qui ) in variante al Piano urbanistico vigente e ci sarà quindi nuovamente l’opportunità di presentare eventuali osservazioni.Il procedimento con Conferenza dei servizi è stato riavviato e il prossimo 11 luglio si terrà una nuova seduta istruttoria durante la quale i soggetti coinvolti si confronteranno sul progetto modificato con l’obiettivo di arrivare a conclusione dei lavori, a seguito della controdeduzione delle eventuali osservazioni, nella seconda metà di settembre.Il nuovo progetto, in particolare, è stato rivisto ripensando il comparto come destinato esclusivamente al freddo, con la realizzazione di un magazzino ortofrutta totalmente automatizzato. Vengono ridotte significativamente le superfici e le volumetrie e si ridimensiona la previsione di flussi di mezzi pesanti. In particolare, scompare il magazzino verticale di 30 metri e si limitano le altezze dei nuovi edifici a un massimo di 15 metri. Si prevede la realizzazione di un parcheggio interno dedicato al carico-scarico dei mezzi pesanti e viene superata la rotatoria su via Canaletto: l’ingresso dei mezzi pesanti e anche delle auto dei lavoratori avverrà da via Finzi e sarà regolato da una nuova rotatoria pubblica.L’intervento punterà all’efficientamento energetico con impianti a basso consumo, verranno desigillate aree e realizzate tetti e pareti verdi. Nella zona saranno inoltre realizzati alcuni tratti di piste ciclabili, posteggi per bici, bici elettriche e monopattini, e saranno riqualificate la zona degli orti e quella del parco di via Norvegia con nuove aree gioco, percorsi e alberature.