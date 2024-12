'Modena precipita: l'assessore Camporota non può chiamarsi fuori'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dichiarazioni del sindaco Mezzetti sui dati della classifica del Sole24 Ore che vede Modena precipitare di quattordici posizioni nella “qualità della vita”, mentre scende al 66esimo posto su centosette comuni nella “giustizia e sicurezza”. Le cose vanno male però va registrata in positivo soprattutto che sulla insicurezza finisce finalmente l’era della percezione. A questo proposito le parole del sindaco sono chiare: mai avete sentito o sentirete dire da me che si tratta di percezioni slegate dalla realtà. Adesso vanno convinti anche i renitenti consiglieri di maggioranza, che tramontata la semantica si attaccano all’ermeneutica per negare la presenza di bande giovanili che scorrazzano indisturbate per Modena, poi forse si incomincerà a intravedere qualche luce di speranza in fondo al tunnel della insicurezza che dilaga in tutte le zone della città'.

A parlare è il capogruppo di Modena per Modena, Maria Grazia Modena.

'Immancabile ma giusto l’appello al passaggio in serie A della nostra Questura, più agenti servono di sicuro, ma da soli non risolveranno il problema. E a questo proposito si parrà anche la nobilitate della parola dei consiglieri comunali di FdI che l’hanno quasi dato per certo, ma lo dicono da molto tempo. Quello però che appare debole è, sicuramente, l’assenza di strategie, di linee politiche da mettere in campo per contrastare il fenomeno (ma forse anche la volontà), ma soprattutto sono le persone deputate a riportare la sicurezza a Modena che non convincono del tutto - continua la Modena -. Infatti, se il sindaco Mezzetti può elegantemente e a ragione lavarsi le mani sulla poco onorevole classifica affermando che si riferisce al 2023, quando lui non c’era (Muzzarelli oramai accusato di tutto non credo se la prenderà più di tanto), l’assessore alla sicurezza Camporota non può dire altrettanto, perché a quei tempi rivestiva il ruolo ben più autorevole di Prefetto. Se nella veste di rappresentante del Governo, con annessi e connessi poteri, Modena è precipitata, come potrà risollevarla in quella molto più debole di rappresentante di Comune? Non credo che questa ambiguità di fondo e il trovarsi a far di conto con l’autorità di governo, ruolo da Lei ricoperto in precedenza, l’aiuti a lavorare con serenità e l’efficacia necessarie'.