Modena, prendiamo atto che anche per Mezzetti la Russia è come il Terzo Reich

'Abbiamo letto l'escalation verbale a cui si è abbandonato il sindaco Mezzetti: pensiamo che neanche i reparti del Battaglione Azov che entrarono trionfanti a Mariupol il 9 maggio 2014 sfoggiassero un linguaggio così visceralmente russofobo. Del resto chi tace acconsente, non vi è stata nessuna risposta alla nostra domanda, quindi adesso i modenesi sanno che anche per il sindaco Mezzetti la Russia è come il Terzo Reich'. A intervenire è il Coordinamento modenese contro la Guerra.

'Evidentemente la riscrittura della storia va talmente veloce che Orwell oramai prenderebbe lezioni di aggiornamento proprio a Modena. Al trionfalismo del sindaco davanti all'immagine del manifesto oscurato rispondiamo con la fermezza di chi rivendica la piena libertà di critica quando esponenti politici e cariche istituzionali parlano il linguaggio del riarmo europeo e dell'ostilità verso il popolo russo, con cui l'Italia ha sempre avuto legami di amicizia e solidarietà, interrotti solo da avventure belliche di cui la Russia ha sempre subito gli effetti e di cui non è mai stata iniziatrice. Una cosa è certa: nessuno di noi si farà intimidire e proprio per questo diamo appuntamento agli amici venerdì 6 giugno alle ore 20:45 per un sit in simbolico, in Via Emilia Est, sotto il cartello oscurato (di fronte al numero civico 547), durante il quale ci saranno dei collegamenti con il giornalista di Donbass Italia Vincenzo Lo Russo e con altre realtà italiane che condividono la nostra battaglia tra cui Villa Paradiso, una grande realtà 'resistente” della nostra Regione che sta combattendo fieramente contro la censura di regime'.