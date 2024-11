Modena, proroga concessione moschea: impugnata al Tar la delibera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la giunta Muzzarelli ha deliberato la proroga della concessione dell’immobile di via delle Suore alla Comunità islamica sino al 2063. La mattina dell’8 giugno, a poche ore dall’inizio delle operazioni di voto, il sindaco uscente ha sottoscritto il protocollo con la Comunità islamica. Il 16 giugno il sindaco neo eletto Massimo Mezzetti , partecipando alla “Festa del sacrificio” che ha visto più di mille partecipanti rigorosamente divisi tra uomini e donne, queste ultime “recintate” da un nastro bianco e rosso, ha ringraziato la Comunità affermando 'avete contribuito tanto, con il vostro voto, alla mia elezione e di questo vi ringrazio'.

Una volta insediatosi il Consiglio comunale il consigliere Fdi Elisa Rossini ha presentato una interrogazione chiedendo al sindaco Mezzetti se non ritenesse illegittima la delibera per il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale e lui, nella risposta, ha negato l’illegittimità ravvisando la necessità politica di “rassicurare la Comunità islamica dopo le polemiche dei mesi precedenti sul trasferimento dell’attività in un’area che non è poi stata più ritenuta idonea” (perché rassicurare quando la concessione prevedeva scadenza al 2033?…).



'La risposta ricevuta dal sindaco mi ha convinta ad andare fino in fondo impugnando davanti al TAR la delibera della giunta - afferma la stessa Elisa Rossini -. Va spiegato che con una prima delibera del 31 luglio 1996 si procedeva a una prima forma di assegnazione alla Comunità Islamica di Modena e Provincia, per poi formalizzare un secondo titolo concessorio con scadenza 14 aprile 2012, termine che veniva ancora rifissato, con atto del 19 marzo 2021.



Quest’ultima determinazione avveniva in quanto il Consiglio comunale, pronunciandosi su di un progetto di riqualificazione, con deliberazione del 20 febbraio 2012 aveva, fra l’altro, previamente ed espressamente valutato detta proroga novennale. Con ulteriore delibera n. 239 del 18 maggio 2021, la Giunta dilatava la concessione al 31 maggio 2033, “per l’ammortamento degli investimenti effettuati nell’immobile e di quelli ancora in corso”. Ebbene a pochi giorni dalle ultime elezioni comunali, in tutta fretta e per “rassicurare” la Comunità, come esplicitamente scritto dal sindaco Mezzetti, la destinazione dei luoghi di proprietà pubblica riceveva una ulteriore proroga sino al 2063. E ciò per decisione di Giunta, senza coinvolgimento del Consiglio comunale e per ammortizzare non ben specificati ulteriori interventi di riqualificazione. Vi è un secondo rilevante profilo. L’Amministrazione si è pure obbligata a realizzare a proprio carico una parte della riqualificazione dell’immobile, per un valore fino a ben € 235.000,00, mai indicato in alcun atto programmatico-contabile vagliato dal Consiglio comunale. Tant’è che la delibera del 4 giugno 2024 veniva dichiarata dal competente dirigente priva di copertura finanziaria'.

'Ora la questione è al vaglio del Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna. Non potevo in qualità di consigliere comunale non agire ritenendo di trovarmi di fronte ad un atto di estrema arroganza, l’arroganza del potere che usa la cosa pubblica per rassicurare potenziali elettori prima del voto per poi ringraziarli subito dopo. Il Comune al momento ha presentato una memoria molto generica. Ora attendo fiduciosa le successive fasi giudiziali' - conclude Rossini.