Modena, è scontro totale Comune-Seta. Bus in via Ragazzi 99, Zanca conferma: 'Rischio incolumità autisti'

Nel corso del summit, richiesto con urgenza proprio dai sindacati modenesi, è stato esaminato lo stato del tpl alla vigilia della partenza del nuovo anno scolastico.
TRADITE LE PROMESSE DEL PIANO DI RILANCIODalle notizie emerse durante l’incontro Seta non è in grado di rispettare le promesse contenute nel Piano di Rilancio presentato lo scorso 7 febbraio. Il volume delle nuove corse annunciate da Amo il 10 settembre non altera quanto già comunicato da Seta durante il recente meeting con i tre comuni soci: l’azienda non è in grado di recuperare il livello di servizio del 2023, promesso col Piano di rilancio.
Mancanza che, pare, Seta voglia coprire ricorrendo a personale somministrato. 'Uno scenario che, se confermato, consideriamo inaccettabile, pericoloso e segnato dalla completa assenza di rispetto verso gli autisti già in servizio con l’azienda, cui, fino ad ora, Seta ha offerto condizioni salariali, di inquadramento e operative insufficienti. Alla luce di queste ulteriori notizie, unitamente alla carenza cronica nella conduzione delle relazioni sindacali e istituzionali, crediamo adeguato riflettere sulla opportunità di un passo indietro da parte dell’attuale amministratore delegato di Seta'.
CHIAREZZA SU VIA RAGAZZI DEL ‘99Chiarimenti sono stati chiesti dai sindacati anche sulla annunciata corsa in via Ragazzi del ‘99, tratta sulla quale è emersa la netta contrarietà del Direttore di Esercizio di Seta, come riportato in esclusiva da La Pressa. “Riteniamo urgente che si faccia chiarezza su questo punto, dato che è stata denunciata dal Direttore la mancanza delle adeguate condizioni di sicurezza, la non conformità del percorso al Codice della Strada (art. 143 CdS) e il rischio per l’incolumità degli autisti e degli utenti'.
NO AL CARO BIGLIETTIL’Amministrazione ha inoltre reso noto di aver raccolto l’istanza dell’amministratore delegato di Seta per un aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti, agganciato all’inflazione. 'Esprimiamo la nostra contrarietà, non è opportuno né giusto scaricare sugli utenti nuovi costi a fronte di un servizio che presenta ancora troppe criticità', evidenziano i sindacati. Allo stato attuale il Comune di Modena ha respinto al mittente la richiesta di aumento, non suffragata da alcuna analisi economica e qualitativa.
DUE DILIGENCE SUI CONTI DELL’AZIENDAA proposito di analisi, le organizzazioni sindacali hanno preso favorevolmente atto della proposta avanzata al tavolo con Seta della scorsa settimana dal Comune di Modena agli altri soci pubblici, che detengono la maggioranza delle azioni, di dare vita ad una due diligence sulla situazione economico-finanziaria e organizzativa di Seta.
IL CONTROLLO PUBBLICOInfine, Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto aggiornamenti in merito alla governance di Seta, alla luce dell'ordinanza della Corte dei Conti che ha indicato ai Comuni e alle Province di Modena, Reggio e Piacenza di intraprendere azioni volte ad affermare il controllo pubblico dell’azienda, arrivando ad esprimere la figura dell’amministratore delegato e il pieno governo delle scelte strategiche in merito a investimenti e gestione del personale.
Zanca ha confermato che i tre territori hanno concordato l’insediamento di una commissione tecnica che, in tempi rapidi, dovrà proporre un patto di sindacato, nelle more di quanto indicato dalla magistratura contabile. L’intenzione di Modena, quindi, è quella di adempiere in modo puntuale a quanto segnalato dalla Corte.