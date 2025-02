'Protezioni e non rifiuti? L'abbaglio non è mio ma del Comune'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lunedi durante il Consiglio comunale sono state discusse tre mie interrogazioni che hanno trovato risposta soddisfacente da parte degli assessori interessati e corretto risalto sui quotidiani locali.

Ciò che spiace è constatare che nel comunicato stampa da parte del corrispondente Ufficio del Comune di Modena di una interrogazione, quella relativa al cumulo di pneumatici a Marzaglia, i

contenuti siano stati del tutto invertiti nell’ordine di importanza, ingenerando nei lettori uno spiacevole equivoco, rafforzato da un titolo che si configura più da scoop giornalistico, che da

doverosa trascrizione di atti pubblici, che godono tra l’altro di trasmissione televisiva in diretta.

“Cumuli di pneumatici a Marzaglia, “non sono rifiuti ma protezioni””, recita il titolo. Forse è stato solo un abbaglio dovuto ad una frettolosa lettura dell’interrogazione oppure pesa la

cronica difficoltà di comprensione di un testo, che la scuola italiana non riesce a superare, ma sono convinta che una seconda lettura dell’interrogazione da parte del comunicatore pubblico si rendanecessaria e opportuna, come la pronta e corretta riscrittura del comunicato stampa suddetto per ragioni di rispetto della verità, del compito dei consiglieri comunali e del diritto dei cittadini diricevere doverosa cronaca e non ricostruzioni giornalistiche, non confacenti a chi è addetto ad un pubblico servizio, pagato con soldi pubblici.Ribadisco ad onor del vero che l’interrogazione chiedeva all’assessore competente che ha dato risposta, nel caso che i cumuli che si vedevano su Google Earth fossero gomme (come sisupponeva), se nel corso dell'estate fossero stati fatti gli opportuni trattamenti previsti da atto amministrativo onde evitare il proliferare delle larve di zanzara tigre causato dal ristagno delleacque piovane. Questa era la sollecitazione avuta da numerosi e giustamente preoccupati cittadini di Marzaglia ai quali mi è sembrato doveroso far avere una risposta autorevole.Si ricordava, anche, che nell’eventualità che il cumulo di gomme si fosse configurato come abbandono di rifiuti, allora avrebbe configurato un reato, ma mai si è dato adito a scambi trabarriere e rifiuti.Maria Grazia Modena, capogruppo Lista Civica “Modena x Modena”Di seguito una immagine dei comuli di pnaumatici oggetto dell'interrogazione del Consigliere Modena