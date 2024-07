Modena, Venturelli: 'La decisione della Baracchi ci addolora'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Pd è un partito plurale in cui da sempre convivono e si arricchiscono reciprocamente analisi, idee, proposte di tante persone. Se abbiamo un consenso così ampio è proprio per la capacità di dare spazio alle idee e al protagonismo di tutti di cui Grazia è un esempio per l’ottimo lavoro svolto come consigliera prima e come assessora poi e con l'ampio consenso ottenuto.

Questa è la comunità di tutti e questa è la comunità nella quale Grazia ha potuto essere protagonista - continua Venturelli -. La sua scelta ci colpisce e ci addolora. Il dispiacere è ancora più grande in quanto la vittoria della coalizione guidata da Massimo Mezzetti ha ottenuto una affermazione così netta, in una situazione politica generale molto difficile (non dimentichiamolo mai) proprio perché ha saputo coniugare rinnovamento e continuità. In questa prospettiva, abbiamo bisogno di tutte le energie e le sensibilità democratiche possibili per le battaglie che ci aspettano per Modena e per il Paese. A Grazia auguro un buon lavoro, fiduciosa che, nella gestione della città, gli argomenti che ci uniranno saranno di gran lunga superiori a quelli che potrebbero dividerci'.