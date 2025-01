Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una situazione di grave disagio da affrontare nel più breve tempo possibile'. Continuano le visite istituzionali al carcere Sant’Anna di Modena. Dopo la visita di venerdì scorso alla struttura modenese dell’ assessore regionale al Welfare Isabella Conti , oggi pomeriggio sono stati ricevuti in carcere il consigliere regionale e capogruppo dei civici ‘Con De Pascale’ Vincenzo Paldino accompagnato dal consigliere comunale e dal presidente di ‘Modena Civica’ Katia Parisi e Rosario Maragò. Una visita che ha confermato l’oggettiva difficoltà di lavoro e permanenza sia per i detenuti che per il personale penitenziario composto da agenti, educatori, psicologi e sanitari, al fronte di un pesante sovraffollamento (576 detenuti attualmente, rispetto ai 372 previsti).'Come Regione dobbiamo porre un’attenzione particolare allo stato precario delle nostre carceri – dichiara Paldino -.

Come sottolineato anche dal presidente De Pascale, che recentemente ha visitato il carcere Dozza di Bologna, e l’assessora regionale Conti venuta a Modena, non è più accettabile il sovraffollamento in tutte le strutture penitenziarie e le conseguenti difficoltà sia per i detenuti che per il personale. Dobbiamo essere in grado di intercettare situazioni di degrado psicologico prima che diventino atti di autolesionismo. Il carcere deve assolvere una funzione rieducativa e non soltanto punitiva. Va in questa direzione il protocollo regionale sulle carceri a cui sta lavorando la Giunta, che deve andare anche nella direzione di permettere ai detenuti, una volta usciti, di reinserirsi realmente nella società'.'E’ altrettanto importante – prosegue Paldino – creare sinergie sul territorio, che possano migliorare l’assistenza sanitaria e l’inserimento lavorativo dei detenuti. Il mio impegno in Consiglio Regionale sarà massimo per garantire dignità a chi deve scontare una pena. Ringrazio per il proficuo confronto il Garante Regionale Roberto Cavalieri, il Direttore del carcere Orazio Sorrentini e la dottoressa Nicoletta Saporito'.