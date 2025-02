ModenaFiere a picco, città sempre meno attrattiva, ora il Pd attacca la giunta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Negli ultimi anni, eventi storici e di successo come Skipass e Play sono stati chiusi o trasferiti a Bologna, riducendo sensibilmente l’attività fieristica modenese. Il trasferimento della gestione operativa di ModenaFiere a Bologna e la perdita di eventi significativi potrebbe, per un verso, portare a ridurre la capacità attrattiva di Modena rispetto ad altri centri regionali, per altro, se conducesse al non uso della zona fieristica modenese, potrebbe portare al suo ammaloramento. Modena, pur avendo perso la partecipazione in ModenaFiere, dovrebbe ritenere ancora come strategica la promozione e l’attrattività del territorio anche attraverso il settore fieristico'. A tratteggiare il triste declino dell'attrattività del territorio di Modena non è l'opposizione di centrodestra, ma il consigliere Pd Luca Barbari con una interrogazione ad hoc rivolta al sindaco Mezzetti e all'assessore Paolo Zanca.

'ModenaFiere srl, società attiva nell'organizzazione di fiere ed eventi, ha negli ultimi anni subito gravi perdite di bilancio che hanno costretto il Comune di Modena a dismettere le proprie quote sociali. Dal 22 giugno 2023, BolognaFiere spa è diventata socio unico della società, in seguito alla rinuncia del Comune di Modena, della Provincia e della Camera di Commercio di Modena alla ricapitalizzazione della società - ricorda Barbari -. Il bilancio dell’esercizio 2022 evidenziava un patrimonio netto negativo pari a meno 888.780 euro, con perdite cumulate pari a 2.008.708 euro. Nel 2023, la società ha registrato un ulteriore passivo di oltre 187.000 euro. Da notizie di cronaca si è poi saputo che BolognaFiere ha deciso di trasferire gli uffici amministrativi di ModenaFiere a Bologna, in Piazza della Costituzione, con sette dipendenti che hanno lasciato la storica sede di Viale Virgilio.

Questo trasferimento è stato motivato da ragioni economiche, in quanto a Bologna gli uffici vengono concessi in comodato gratuito, mentre a Modena erano in affitto. Si è anche saputo, sempre da notizie di cronaca, che in Lombardia esordirà una fiera simile a Skipass'.'La recentissima notizia di stampa secondo cui la Camera di Commercio di Modena , guidata da Giuseppe Molinari, avrebbe effettuato un importante investimento, sia su Aeroporto Marconi di Bologna che su BolognaFiere, dimostra che vi sono attori istituzionali del territorio in questo senso proattivi' - aggiunge Barbari rimarcando l'attivismo positivo dell'ente camerale guidato dal segretario Stefano Bellei e dal presidente Molinari e l'immobilismo del Comune di Modena e interroga quindi l'assessore Zanca per sapere 'quali azioni intende intraprendere l’Amministrazione comunale per garantire la continuità e lo sviluppo del settore fieristico a Modena, sia in termini di eventi esistenti che di attrazione di nuove manifestazioni e quale piano il Comune intenda realizzare per promuovere l’attrattività economica del territorio'. E ancora 'se, e in che modo, anche il Comune di Modena, come CCIIA di Modena intenda investire direttamente o indirettamente in Bologna Fiere o comunque rapportarsi con essa affinché non vengano centralizzate le attività fieristiche sul solo capoluogo regionale e se il Comune ha in programma strategie per rilanciare e promuovere eventi fieristici di successo come Modena Antiquaria, o comunque per incentivare o sostenere l’avvio di nuovi eventi fieristici o promozionali che possano avere un impatto positivo sull’economia locale'.