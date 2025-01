Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo l'intervento del vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis e la risposta dell'Ausl , il caso è arrivato in Regione, con una interrogazione firmata dall'azzurro Pietro Vignali e dalla civica Elena Ugolini (Rete Civica). Ma sulla vicenda, la morte di un 50enne colto da malore a inizio gennaio a Carpi, c'è anche un esposto alla magistratura. Nell'esposto Fi denuncia 'come la rete delle automediche di notte sia stata smantellata, in particolare modo per i due ospedali di riferimento, il Ramazzini di Carpi ed il Santa Maria Bianca di Mirandola'.Sono gli stessi consiglieri regionali Vignali e Ugolini a ricordare il fatto che ha coinvolto il 50enne. 'Dopo un primo intervento effettuato da un'ambulanza con personale infermieristico, appurata la gravità della situazione, è stata richiesta l'ambulanza con medico a bordo, arrivata da Novellara (Reggio Emilia) dopo 40 minuti. Il paziente purtroppo è deceduto'. Da qui l'atto ispettivo per chiedere di rivedere l'assegnazione i mezzi di soccorso poiché 'le giustificazioni dell'azienda sanitaria sono poco convincenti- scrivono i consiglieri- in quanto il personale sanitario in loco ha chiesto ulteriore supporto e la centrale operativa 118 ha inviato il mezzo avanzato con a bordo il medico ingaggiandolo addirittura da un'altra provincia'.