Moschea bangla a Modena... E poi il problema è chi prega davanti al Policlinico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Egregio direttore,

Credo che ci sia qualcosa nell'aria a Modena. La recente concessione di alcuni locali del Comune alla comunità islamica del Bangladesh (qui l'articolo) ne è la prova.

Possibile che, tra le tante criticità che ha la città, questa amministrazione sia sempre solerte a mobilitarsi per il vacuo e puntualmente silente nei confronti del necessario?

Ha mai fatto un giro al Parco Ducale l'assessore Maletti? Il sindaco riesce a capire che il mercato della domenica e la concessione della Tenda ai ragazzi in attesa dell'autobus non spostano di una virgola i problemi del parco Novi-Sad?

Questa giunta ha mai fatto una passeggiata in città per constatare quanto sia decaduta in termini di decoro?

Stiamo prendendo la piega di Roma, data l'estrazione del primo cittadino? Persona, quest'ultima, a cui vorrei fare un appello: perda meno tempo a stigmatizzare chi prega pacificamente davanti al Policlinico e impieghi più proficuamente le sue ore per restituire dignità a Modena. Altrimenti faccia umilmente un passo indietro.

Con profondo sdegno

Clara Schiavone