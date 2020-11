Motorizzazione civile Modena, tempo risposta per una mail? 30 giorni

Gentile Utente, la Sua mail è stata regolarmente ricevuta e pertanto La invitiamo cortesemente ad attendere risposta senza effettuare un secondo invio/sollecito.

La informiamo infatti che, a causa dell'elevato numero di richieste in entrata, si è creata una lista di attesa con allungamento dei tempi di risposta a 30 giorni dal ricevimento.

Ce ne scusiamo e Le comunichiamo che comunque TUTTE le informazioni e TUTTI I MODULI sono reperibili sul sito www.ilportaledellautomobilista.it seguendo il percorso SERVIZI ONLINE - RICERCA UFFICIO MOTORIZZAZIONE - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MODENA - AVVISI ALL'UTENZA.

La presente mail è stata generata da un sistema automatico.

Saluti urp

Nei giorni scorsi in redazione, sono giunte diverse segnalazioni circa il ritardo nelle pratiche di competenza della Motorizzazione Civile di Modena ( qui una delle lettere ). Particolarmente impattanti risultano i tempi di attesa per la revisione di autocarri, per i collaudi, per il rilascio delle patenti, senza dimenticare il grande punto di domanda sui controlli effettivamente eseguiti nel settore del trasporto e della movimentazione delle merci pericolose (Adr), controlli che sarebbero di competenza proprio delle Motorizzazioni.Questa mattina abbiamo dunque inviato una mail alla Motorizzazione di Modena, utilizzando l'indirizzo pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti, per rilanciare alcuni dei quesiti posti dai nostri lettori. In particolare abbiamo chiesto di sapere i tempi per il rilascio e rinnovo patenti, revisioni e collaudi di veicoli e, specificatamente, quelli per le revisioni sui mezzi pesanti. Inoltre abbiamo chiesto quanti controlli sono stati effettuati negli ultimi 3 anni circa la corretta applicazione della normativa Adr (verifica nomina consulente, relazione annuale...).Ecco la risposta integrale giunta alla redazione dopo pochi minuti. Una mail dalla quale si evince che prima di 30 giorni non avremo risposte. Attendiamo dunque il 14 dicembre prossimo. Daremo ovviamente conto di una eventuale replica anticipata.