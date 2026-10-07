Muzzarelli: 'C’è un divario tra previsioni di spesa e entità del Fondo Sanitario Nazionale di 32 miliardi di euro'

'I dati puntualmente elencati dalla Fondazione Gimbe dimostrano che la nostra richiesta di un Piano Marshall per la sanità pubblica è la base di partenza necessaria per l’esigibilità del diritto alla salute previsto in Costituzione. La spesa per il Servizio sanitario pubblico è costituzionalmente necessaria: o riduciamo i Livelli Essenziali di Assistenza (e noi non vogliamo né possiamo) o aumentiamo le risorse. Ho sentito con piacere il presidente Cartabellotta chiedere un grande Patto di paese per rilanciare il Ssn: lo proponiamo da anni. Serve lealtà del Governo nazionale nel rapporto con le Regioni, ed è necessario per dare fiducia ai professionisti che sostengono la sanità pubblica. Il valore del capitale umano è la colonna del nostro sistema sanitario'. A dirlo è Gian Carlo Muzzarelli, presidente commissione assembleare Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, sul nono Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale presentato dalla Fondazione Gimbe.

Muzzarelli si sofferma in particolare sull’attuale sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale: 'Purtroppo la situazione che lascia il Governo Meloni dopo questa legislatura non è buona: i dati citati da Gimbe, che richiamano il Documento di finanza pubblica approvato dall’esecutivo nazionale, prevedono una nuova contrazione del rapporto tra Fondo sanitario nazionale e PIL. E nel frattempo, come si vede dalle slide, la spesa sanitaria delle famiglie continua a salire. C’è un divario tra previsioni di spesa e entità del Fondo Sanitario Nazionale di 32 miliardi di euro nei prossimi tre anni: il Governo dovrebbe dirci come intende colmarli, taglia i servizi o aumenta le tasse? Noi ribadiamo: serve l’aumento delle risorse del finanziamento per la sanità pubblica con l’obiettivo di arrivare fino al 7,5% del PIL nazionale. La nostra frontiera in Emilia-Romagna sarà il nuovo Piano socio-sanitario per assicurare appropriatezza, efficacia, salute'.