'No al Green Pass rafforzato per i 12enni sui bus: Seta si adegui'

“La recente decisione del Ministero della Salute di non vincolare l’accesso al trasporto scolastico dedicato al possesso del super green pass rischia di essere vanificata dalla rigida interpretazione della ordinanza data a livello locale. Infatti Seta ha deciso di richiedere ai ragazzi di età superiore ai 12 anni non esenti dalla campagna vaccinale e che utilizzano i bus per recarsi a scuola in mancanza di un trasporto scolastico dedicato, l’esibizione del green pass rafforzato. Una decisione che di fatto penalizza alcuni studenti a discapito di altri, non sulla base di dati di fatto ma in base ai servizi messi in campo dai singoli Comuni”. A parlare sono i consiglieri Fdi-Pdf Elisa Rossini e Antonio Baldini.