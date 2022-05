'Palpeggiare il sedere non è gesto bonario, Francia inadeguato si dimetta'

'Il presidente di Cresciamo Mauro Francia chiede scusa, ammette l'errore, ma questo non è sufficiente, mi sento profondamente offesa dal post che definisce 'bonario' il gesto di palpeggiare il sedere ad una donna; dopo le tante denunce di molestie collegate all'adunata degli Alpini di Rimini, la sentenza dell'ex dirigente del Comune di Modena Mauro Francia è di una leggerezza sconcertante: 'non dobbiamo farne un dramma nazionale'; bene hanno fatto i genitori dei comitati Priorità alla Scuola Modena e Noi non Cresciamo a chiedere un immediato passo indietro al Presidente, appena riconfermato alla guida della Fondazione che organizza una parte dei servizi scolastici ed educativi nella fascia di età 0/6 anni'. A parlare è Manuela Spaggiari (), segretario provinciale Italia al Centro.

