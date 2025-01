Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il caso del parcheggio Aldi all'Errenord a pagamento senza autorizzazione alcuna dal Comune è esploso dopo la protesta di Federconsumatori (qui) . Davanti alle parole di Federconsumatori il Comune con un comunicato ufficiale è intervenuto affermando che 'il parcheggio del discount Aldi, con ingresso da via Montalcini, è da considerarsi pubblico per la totalità dei suoi posti e deve pertanto rimanere fruibile da tutti, senza limitazioni di tempo o di orario. È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto da Comune di Modena, CambiaMo S.p.A., Coop Alleanza 3.0 e Acer Modena nell'ambito del progetto di rigenerazione del quadrante nord'.

L'assessore al Commercio del Comune di Modena Paolo Zanca in questi giorni avrebbe anche 'disposto un approfondimento sull'area delle ex officine Rizzi dopo che alcuni cittadini, e realtà che animano il complesso dell'RNord, avevano segnalato di aver ricevuto la richiesta di pagare una penale per aver superato il limite di tempo previsto per la sosta. Dalle verifiche è emerso che Aldi ha installato all'ingresso del parcheggio una segnaletica che indica la proprietà privata e limita l'uso gratuito del parcheggio a una sola ora e mezza, oltre a dotare la zona di telecamere per rilevare la presenza di auto in sosta al di là dell'orario prescritto, allo scopo di elevare sanzioni.

Il Comune, quindi, nella giornata di oggi, venerdì 24 gennaio ha inviato ai legali di Aldi una comunicazione ufficiale che impone di rimuovere entro 48 ore ogni segnaletica non coerente con l’utilizzo pubblico dell’area e vieta di comminare ulteriori multe ai fruitori in quanto ogni sanzione è da considerarsi illegittima'.'La risoluzione della vicenda è indispensabile per un’area della città strategica sia per il lavoro dell’Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Zanca – che per le realtà che operano all’interno del complesso R-Nord, ogni giorno impegnate a offrire un punto di aggregazione importante per la cittadinanza'.Bene, ma La Pressa ha le prove che il Comune era perfettamente a conoscenza del problema da mesi. Le prove a nostra disposizione, come detto, sono tante, ma la più evidente è una lettera da noi pubblicata il 28 ottobre 2024, esattamente tre mesi fa 'Mi sono già rivolta al Comune, e ho trovato un’ottima disponibilità all’ascolto. Tuttavia, per quanto si stiano impegnando per trovare una soluzione, al momento gli sforzi non sembrano sufficienti a risolvere il problema, anche il parcheggio di Aldi per ora è privato' - scriveva Serena Mignano, una delle rappresentanti del Centro la Fenice (RNord).Insomma, ci sono voluti tre mesi per mettere mano al problema. Tre mesi nei quali centinaia di cittadini hanno dovuto pagare ingiustamente penali. 'Federconsumatori attende al più presto l’annuncio della restituzione del maltolto a tutti coloro che hanno pagato la “penale” illegittima di 35 euro' - ha scritto oggi l'associazione dei consumatori