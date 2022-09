'Partecipate, da Cresciamo ad Acer: criticità che il Comune nasconde'

'La delibera sul controllo sulle società partecipate del Comune di Modena mette in luce a nostra avviso una serie di criticità che l'amministrazione sottovaluta'. A parlare è il capogruppo Fdi in Consiglio comunale, Elisa Rossini.'Sulla Fondazione Cresciamo nella delibera si legge che vi è l’utilizzo di personale interinale e in commissione. Noi riteniamo che se l’utilizzo da parte di alcune operatrici di part time comporta per la Fondazione una difficoltà a rendere il servizio, occorre che si provveda con assunzione diretta di altro personale evitando di scegliere la strada degli interinali. Ricordo che parliamo di insegnanti ed educatori che devono garantire un servizio essenziale a famiglie e bambini e devono essere a propria volta garantiti dalla stabilità del rapporto di lavoro. Aggiungo che la Fondazione non ha comunque raggiunto l’obiettivo del pareggio di bilancio in quanto il bilancio 2021 ha chiuso con una perdita netta pari ad 11. l’episodio segnalato nei giorni scorsi da Rete4 che vedrebbe un cittadino di origine marocchina il quale aveva stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo con un privato che ha proceduto allo sfratto. L'uomo in attesa dei tempi tecnici imposti dal Tribunale di esecuzione dello sfratto, subaffitterebbe l’immobile di proprietà del privato e nel contempo, sarebbe assegnatario di un alloggio popolare. Non solo, la persona in questione vivrebbe in Marocco e subaffitterebbe anche l’alloggio popolare. Ebbene mi chiedo anche alla luce di tali episodi se sulla morosità c’è un controllo approfondito e libero o prevalgono ancora i pregiudizi ideologici della sinistra. Terzo aspetto è quello di Modena Fiere. Nella delibera viene indicato come raggiunto al 100% l’obiettivo di contenere al massimo le perdite di bilancio, ma le cose non stanno così. Rispetto al 2020 la perdita è stata ridotta passando da 1.120.319 a 427.211 al 31 dicembre 2021, ma affermare che si è raggiunto totalmente l'obiettivo non è corretto. Infine su Seta è necessario ribadire come il servizio di Taxibus serale e notturno non sia affatto equiparabile ad un servizio di trasporto pubblico locale e ci chiediamo se il trasporto taxibus possa servire altre utenze oltre ai frequentatori della movida notturna. Se cioè possa effettivamente essere utile ad esempio per i lavoratori costretti a muoversi in quelle fasce orarie, oppure se in realtà il Taxibus non si riduca per i taxisti a trasportare al prezzo convenzionato riservato agli abbonati Seta persone in stato psicofisico alterato dopo la movida'.