Oggi De Pascale che dice?' Antonio Platis, capogruppo in Provincia di FI e vice-coordinatore regionale, interviene sull' ennesimo parto in emergenza in Appennino modenese dopo la chiusura del punto nascita di Pavullo.'Nel 2011 hanno iniziato a dirottare le partorienti a Sassuolo, facendo così crollare i numeri di Pavullo, poi hanno chiuso il punto nascita dicendo che non c’erano più abbastanza 'mamme' per mantenerlo aperto. Le ostetriche a loro detta non avevano manualità facendo pochi parti ed il reparto di pediatria era troppo ‘base’ e non idoneo a gestire eventuali complicazioni.Oggi, a sette anni dalla chiusura di Pavullo, scopriamo che a Modena si partorisce per strada e con l’assistenza del 118. Lode e plauso per le professionalità e per l’abnegazione del personale dell’emergenza urgenza, ma nessun dirigente Ausl si dichiari soddisfatto per questa ‘organizzazione’ perchè è evidente la forte criticità' - chiude Platis.