, Stefano Manicardi e Carmelo Belardo del Pd di Modena dopo l'arresto di 5 minorenni 'Il nostro ringraziamento va alle forze dell’ordine per il coordinamento e il lavoro congiunto che hanno consentito l’esito positivo delle indagini e delle operazioni. Oltre all’importanza del lavoro sinergico tra amministrazione comunale e forze di polizia per consentire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di vivere in sicurezza la nostra città - proseguono - riteniamo sia doveroso uno sforzo collettivo da parte delle istituzioni, assieme alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado, per continuare a portare avanti percorsi e progetti condivisi che hanno come obiettivo primario quello di contrastare alla radice quelle che sono le cause principali del disagio giovanile che in casi estremi porta alcuni giovani a commettere certi atti di violenza'.