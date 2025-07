Pd: 'Studentato alla Sacca, risponde agli obiettivi di Modena città universitaria'

'Sulla riqualificazione dell’ex Corni la consigliera Modena prende lucciole per lanterne' - Così Alberto Bignardi e Anna De Lillo, consiglieri comunali del Partito Democratico replicano a Maria Grazia Modena 'Oltre ad avere ascoltato l’incredibile considerazione sul fatto che “purtroppo' l’ex Corni ha ottenuto finanziamenti nazionali, segno che evidentemente non vuole il bene della nostra città - hanno proseguito Bignardi e De Lillo - la consigliera Modena critica un’operazione che contribuirà invece in modo decisivo a dare un primo alloggio ai lavoratori e a tanti studenti che giungono in città. Vogliamo ricordare, per chi avesse la memoria corta, che l’area dell’ex Corni è rimasta inutilizzata da oltre dieci anni ed era in degrado dopo la cessazione dell’attività di Fonderia - aggiungono - e che la riqualificazione della stessa è coerente con le previsioni del Piano Urbanistico Generale e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, rispondendo agli obiettivi di Modena Città Universitaria'.'Quanto alla ‘spruzzata di posti letto qua e là’ - hanno ribadito Bignardi e De Lillo - la consigliera dovrebbe sapere che, grazie all’impegno di Er.Go., a Modena abbiamo già ora 546 posti letto per studenti universitari su circa 4.000 in tutta la Regione, ai quali se ne aggiungono 22per via di due convenzioni sull’housing universitario, altri 106 nelle residenze Bonacorsa e San Barnaba, e che in questo senso l’ex Corni darà un contributo molto importante'.'I posti non sono solo per studenti ma questa struttura dà una risposta anche a tutti coloro che hanno bisogno di un posto letto per poche settimane o un periodo breve e limitato - sostengono - si tratta di lavoratori presenti sul territorio per periodi troppo lunghi per far propendere per l’hotel e troppo brevi per un affitto, i quali si devono trasferire con poco preavviso e che hanno bisogno di più tempo per trovare una giusta sistemazione, come operatori sanitari, agenti delle forze dell’ordine, insegnanti o dipendenti pubblici che hanno vinto un bando. Ciò che contribuisce all’insicurezza nella nostra città è lasciare i luoghi nel degrado - concludono Bignardi e De Lillo - e non certo riqualificarli e destinarli a chi viene a Modena a studiare o lavorare e necessita di un alloggio'.