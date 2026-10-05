Modena, Piergiulio Giacobazzi lascia Forza Italia: la comunicazione in Consiglio Comunale

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Modena, Piergiulio Giacobazzi ha comunicato in apertura del Consiglio Comunale di oggi le proprie dimissioni, con effetto immediato dagli incarichi di partito a livello locale, regionale e nazionale. Giacobazzi, che attualmente in Consiglio Comunale ricopre il ruolo di Capogruppo del partito e di vicepresidente del Consiglio, comunicherà a breve la sua collocazione nel consesso cittadino mentre ha rimesso alla volontà del consiglio stesso la decisione di confermare o meno la sua carica alla vicepresidenza. Facendo così intendere di non dimettersi dal suo ruolo di consigliere comunale, eletto nella lista di Forza Italia. Il presidente del Consiglio, Antonio Carpentieri, rivolgendosi dando del tu al Consigliere e collega alla presidenza, ha preso atto della comunicazione invitando a comunicare la collocazione all'interno del Consiglio e comunicando che la valutazione rispetto all'incarico di vicepresidente sarà oggetto di discussione dalla commissione capigruppo.



Le dimissioni ufficiali dal partito non vengono accompagnate da quelle in consiglio comunale dove Giacobazzi ha di fatto dimostrato di volere rimanere. Domani l'ancora consigliere comunale ma ormai ex coordinatore provinciale, comunicherà ragioni e future scelte in una conferenza stampa convocata in mattinata. Probabile, il proprio passaggio a Italia Viva di Renzi, una ipotesi di fatto anticipata ieri alla Leopolda dallo stesso Matteo Renzi che ha parlato di grandi novità in arrivo da Forza Italia Modena verso Italia Viva. Se tale ipotesi venisse confermata a quel punto Giacobazzi potrebbe portare, rappresentandola, la formazione renziana in consiglio comunale, al posto di Forza Italia.



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